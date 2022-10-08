Россияне пожаловались генконсульству РФ в Стамбуле на проблемы с картой «Мир»

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Онур Озовали/Sputnik/РИА «Новости»

Российские граждане обращаются в генконсульство РФ в Стамбуле из-за проблем с использованием платежной системы «Мир» в Турции. Об этом сообщает РИА «Новости».

В диппредставительстве не смогли ответить на вопрос, какие меры планируется ввести в связи с указанной проблемой.

«Обсуждение вопросов поиска указанного в силу своего масштаба и специфики не входят в компетенцию генерального консульства и местных органов», — сказали в генконсульстве РФ.

19 сентября два крупнейших частных банка Турции İş Bankası и DenizBank перестали принимать карты «Мир». Denizbank перестал выдавать турецкие лиры с российских банковских карт. Вслед за этими банкам использование карт «Мир» прекратили государственные — Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank.

Ранее сообщалось, что турецкие торговцы попросили решить проблемы с картами «Мир» до начала сезона.

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