FT: ЕС окажет помощь пострадавшим от антироссийских санкций компаниям

Европейский союз занимается разработкой серии мер, направленных на прямую поддержку компаний, пострадавших от санкций против России, которые были введены из-за ситуации на Украине. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на черновой вариант готовящихся документов.

По данным издания, Евросоюз намерен субсидировать европейские предприятия, страдающие от роста цен на энергоносители. Регулирующие органы в ЕС при этом отмечают, что помощь должна быть «точечной и пропорциональной» с соблюдением действующей нормативной базы, чтобы избежать «гонки субсидий» и нарушения механизмов честной конкуренции на общем рынке.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников заявил, что Европа самостоятельно впадает в глубокий экономический кризис, который создала своими санкциями против РФ.

До этого эксперт, глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт выразил мнение, что Западу грозит «завершающий смертельный удар» от введения ограничений на стоимость энергоресурсов из России. Он назвал ценовой потолок на российскую нефть смертельным ударом для Запада. По его оценке, санкции против Москвы «не сулят ничего хорошего архитекторам этой политики».

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.