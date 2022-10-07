Российский президент Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1», соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно нему, российскому правительству поручено создать нового оператора проекта «Сахалин-1», ООО, которое получит все имущество консорциума в рамках соглашения о разделе продукции по «Сахалину-1». Новый оператор получит права и обязанности участников проекта и оператора Exxon Neftegas.

Новым управляющим оператором «Сахалина-1» станет дочерняя компания «Роснефти» «Сахалинморнефтегаз-Шельф», она получит в новом операторе 11,5%, еще 8,5% перейдут к другой «дочке» «Роснефти» — «РИ-Астра». Остальные 80% будут переданы новому оператору, пока они не перейдут остальным участникам.

Кроме этого, иностранные участники «Сахалина-1» должны за месяц уведомить правительство о согласии или отказе от перерегистрации доли в проекте на нового оператора.

Ранее в Госдуме сообщали, что вскоре сменится оператор «Сахалина-1».