Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1»

close
100%
Владимир Михайлов/РИА «Новости»

Российский президент Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1», соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно нему, российскому правительству поручено создать нового оператора проекта «Сахалин-1», ООО, которое получит все имущество консорциума в рамках соглашения о разделе продукции по «Сахалину-1». Новый оператор получит права и обязанности участников проекта и оператора Exxon Neftegas.

Новым управляющим оператором «Сахалина-1» станет дочерняя компания «Роснефти» «Сахалинморнефтегаз-Шельф», она получит в новом операторе 11,5%, еще 8,5% перейдут к другой «дочке» «Роснефти» — «РИ-Астра». Остальные 80% будут переданы новому оператору, пока они не перейдут остальным участникам.

Кроме этого, иностранные участники «Сахалина-1» должны за месяц уведомить правительство о согласии или отказе от перерегистрации доли в проекте на нового оператора.

Ранее в Госдуме сообщали, что вскоре сменится оператор «Сахалина-1».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть