Глава ЕК: ЕС должен подготовиться к угрозам типа диверсии на «Северных потоках»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен подготовиться к угрозам типа диверсии на «Северных потоках». Об этом она сообщила на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Праге, передает ТАСС.

«То, что случилось с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2», — это угроза, к которой мы должны привыкнуть и быть готовыми», — сказала она.

Ранее представитель Минобороны ФРГ Арне Коллац заявил, что у властей Германии нет новых сведений о том, кто мог организовать предполагаемую диверсию на «Северных потоках».

Он также отметил, что не может судить об информации журнала Spigel, согласно которой, по оценке Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ, за диверсией могло стоять иностранное государство.

26 сентября на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли утечки. По мнению шведских сейсмологов, произошедшее стало следствием взрывов. Nord Stream назвала повреждения газопроводов беспрецедентными.