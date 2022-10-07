Международные резервы России в сентябре снизились на 4,4%

Международные резервы России по итогам сентября 2022 года снизились на $24,972 млрд или на 4,4% — до $540,688 млрд с $565,660 млрд. Об этом сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

«Объем международных резервов по состоянию на 30 сентября составил 540,7 млрд долларов США, сократившись за неделю на 9,0 млрд долларов США, или на 1,6%, под воздействием отрицательной переоценки», — говорится в заявлении.

По итогам первых девяти месяцев 2022 года резервы России сократились на $89,939 млрд или на 14,3%. К началу года показатели составляли $630,627 млрд. На сокращение валютных запасов повлияли международные санкции против Москвы и нестабильная ситуация в мировой экономике, вызванная усилением энергетического и финансового кризисов.

29 сентября пресс-служба Банка России опубликовала статистические данные, согласно которым международные резервы России сократились за неделю на 1,4% (или на $8 млрд), до $549,7 млрд. В эти активы включены запасы зарубежной валюты, монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и других ценных бумаг.