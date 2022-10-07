АТОР: Шри-Ланка готова дистанционно открывать россиянам международные банковские карты

АТОР: банк Шри-Ланки готов открыть россиянам международные карты дистанционно

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Maxim Zmeyev/Illustration/Reuters

Шри-Ланка готова дистанционно открывать россиянам международные банковские карты, сообщает АТОР.

Также ведутся переговоры о внедрении в стране платежной системы «Мир».

Примерно через один-два месяца граждане РФ смогут удаленно оформлять банковские карты платежных систем Visa и Mastercard в People's Bank Sri Lanka, сообщили в посольстве Шри-Ланки в РФ.

По данным дипведомства, две кредитные организации находятся на финальной стадии подписания договора об открытии корреспондентского счета.

В начале марта Visa и MasterCard сообщили, что приостанавливают деятельность в России из-за военной операции на Украине и объявленных западными странами санкций. После этого российские карты обеих платежных систем перестали работать за границей, ими стало нельзя расплатиться в иностранных онлайн-магазинах, а также отправлять деньги за рубеж.

Кроме того, карты Visa и MasterCard перестали работать в приложениях Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. При этом внутри страны карты продолжат работать до истечения срока действия.

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