АТОР: Шри-Ланка готова дистанционно открывать россиянам международные банковские карты

Шри-Ланка готова дистанционно открывать россиянам международные банковские карты, сообщает АТОР.

Также ведутся переговоры о внедрении в стране платежной системы «Мир».

Примерно через один-два месяца граждане РФ смогут удаленно оформлять банковские карты платежных систем Visa и Mastercard в People's Bank Sri Lanka, сообщили в посольстве Шри-Ланки в РФ.

По данным дипведомства, две кредитные организации находятся на финальной стадии подписания договора об открытии корреспондентского счета.

В начале марта Visa и MasterCard сообщили, что приостанавливают деятельность в России из-за военной операции на Украине и объявленных западными странами санкций. После этого российские карты обеих платежных систем перестали работать за границей, ими стало нельзя расплатиться в иностранных онлайн-магазинах, а также отправлять деньги за рубеж.

Кроме того, карты Visa и MasterCard перестали работать в приложениях Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. При этом внутри страны карты продолжат работать до истечения срока действия.