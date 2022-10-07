«Ъ»: Lamoda продадут владельцу российского «Стокманна» Якову Панченко

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lamoda.ru

Международный холдинг Global Fashion Group (GFG) решил продать бизнес онлайн-ритейлера Lamoda в России, Казахстане и Беларуси бизнесмену Якову Панченко. Он является владельцем российского «Стокманна», пишет «Коммерсант». По информации издания, сделка будет закрыта в ближайшие месяцы.

«GFG ожидает выручку от нее в размере около 100 млн евро в дополнение к стоимости денежных средств, хранящихся в бизнесе Lamoda по состоянию на 30 сентября 2022 года», — говорится в статье.

Выручка Global Fashion Group в первом квартале 2022 года увеличилась на 22,9% и составила 543,2 млн евро.

В апреле 2022 года СМИ писали о том, что GFG приостановила инвестиции в Lamoda на фоне проведения специальной военной операции на Украине.

Как говорится на сайте GFG, Lamoda является ведущим онлайн-ритейлером в России и СНГ. Компания работает на рынках России, Белоруссии, Украины и Казахстана. Онлайн-ритейлер предлагает клиентам более 6 миллионов товаров и 4000 международных и местных брендов в области моды, обуви, аксессуаров, косметики и парфюмерии. У Lamoda есть собственная курьерская сеть. Она обеспечивает доставку товаров на следующий день.

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