Канцлер Австрии: ограничение цен на газ в Евросоюзе не должно стать эмбарго на газ из РФ

Ограничение цен на газ в Евросоюзе надо организовать так, чтобы оно не стало эмбарго на российский газ, уверен канцлер Австрии Карл Нехаммер. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Безопасность энергообеспечения — сейчас будет обсуждаться «потолок» для цен на газ, Австрия поддерживает это...» — сказал австрийский канцлер.

Как считает Нехаммер, «потолок» цен на газ надо организовать так, чтобы он не привел косвенным образом к эмбарго на российских газ.

«Это будут очень интенсивные переговоры», — подчеркнул политик, участвующий в саммите ЕС.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее ЕС утвердил восьмой пакет антироссийских санкций.