Норвегия ограничит проход рыболовных судов из РФ в свои порты

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Global Look Press

Правительство Норвегии ограничит проход российских рыболовных судов в свои порты, сообщает ТАСС.

По данным МИД Норвегии, рыболовные суда из РФ смогут заходить лишь в три порта страны и будут тщательно проверяться.

«Российские рыболовные суда должны иметь доступ только в порты Тромсё, Киркенеса и Ботсфьорда», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее министерство иностранных дел Норвегии вызвало посла России в стране из-за референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях по вхождению в состав Российской Федерации.

Глава МИД королевства Анникен Хюитфельдт заявила, что российский посол был вызван, чтобы донести позицию Норвегии по поводу присоединения к России четырех территорий.

Министр указала, что это решение российских властей является нарушением международного права. Хюитфельдт подчеркнула, что Осло продолжит оказывать Киеву политическую, экономическую и военную поддержку.

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