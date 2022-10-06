Путин заявил, что отказавшиеся от российских поставок страны теперь вынуждены переплачивать

Международные санкции привели к тому, что страны вынуждены переплачивать за различные товары и сырьевые продукты, включая нефть и газ. Слова президента Владимира Путина приводит ТАСС.

«Под давлением остаются сектора экономики, ориентированные на экспорт, прежде всего в европейские страны — это и понятно, всем известно, — в страны, которые отказались от российских поставок и теперь вынуждены переплачивать за целый ряд товаров, включая нефть, газ, металлы и так далее», — заявил Путин на совещании по экономическим вопросам.

В то же время переориентирование российских экспортеров на азиатские рынки займет продолжительный период. Для этого потребуется налаживание логистических и кооперационных цепочек, заключил Путин.

6 октября агентство Reuters сообщило о разработке рядом стран Евросоюза новых мер по ограничению цен на энергоресурсы. Власти Польши, Греции и Италии готовят новое предложение по ограничению цен на газ, ввозимый в Европу. При этом, согласно новому предложению, должно допускаться заключение сделок выше предельной стоимости, если это необходимо для привлечения поставок топлива в регион.