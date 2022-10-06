США могут помочь обработать подводные аудиозаписи в местах взрывов «Северных потоков»

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Swedish Coast Guard/Reuters

США могут предложить помощь в анализе подводных аудиозаписей в рамках расследования терактов на «Северных потоках», сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Обработка ВМС США гидроакустических сигналов..., предоставленных Швецией и Данией, может ускорить расследование, предоставив более подробную картину того, что находилось в этом районе во время взрывов на трубопроводах и что их вызвало», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее Служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Ведомство отметило, что расследование усилило подозрения в том, что причиной утечек на газопроводах стала диверсия.

В публикации отмечается, что было установлено, что рядом с «Северными потоками» произошли взрывы. Ведомство сообщило, что расследование на месте происшествия на газопроводах завершено.

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