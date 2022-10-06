Финляндия будет вынуждена увеличить вырубку лесов из-за сокращения импорта дерева из России

Вырубка лесов станет для Финляндии единственным вариантом обеспечения собственных потребностей в древесине при условии резкого сокращения импорта российского дерева. Об этом говорится в заявлении финского центра экономических исследований Pellervo.

«Растущий спрос на целлюлозу и изделия из дерева приведет к повышению потребления древесины в лесной промышленности Финляндии почти на 6% в следующем году. Для обеспечения отрасли необходимыми объемами сырья придется перейти на вырубку собственных лесов», — указали эксперты организации.

До недавнего времени Россия играла ведущую роль в обеспечении Финляндии древесиной. Однако международные санкции Евросоюза против Москвы привели к тому, что по итогам первого полугодия импорт дерева в республику сократился на 62%. Страны Балтии и Швеция не могут удовлетворить растущий спрос на дерево в Финляндии, уточнили в Pellervo.

«Спрос на балтийскую продукцию есть и в других странах, а цена на нее резко возросла, поэтому помощи из-за рубежа не предвидится», — пришли к выводу аналитики организации.

6 октября власти Евросоюза утвердили восьмой пакет санкций в отношении России. Под новые ограничения попали запрет импорта российских товаров на €7 млрд, в том числе экспорт угля, электронных компонентов для оружия, технических изделий для авиации и химических веществ. При этом ранее издание EUobserver сообщало, что в пакет санкций могут включить ввоз продукции сталелитейной и лесной промышленностей.