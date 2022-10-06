В Кремле отреагировали на решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти направлено на стабилизацию нефтяного рынка.

Песков отметил, что ОПЕК и ОПЕК+ являются теми структурами, которые «уже не раз подтвердили свое реноме».

«Те решения, которые были приняты, направлены на стабилизация нефтяного рынка. Здесь речь идет не о солидарности с какой-то отдельной страной. Все заинтересованы в том, чтобы рынки были стабильны», — сказал он.

По словам Пескова, американская политика в будущем может навредить всем государствам.

«Многие страны понимают абсурдность резких движений, которые обдумываются в настоящий момент и в Евросоюзе, который подстрекают США, о потолке цен. Это способно внести деструктивное влияние и навредить практически всем государствам», — отметил представитель Кремля.

Ранее Bloomberg со ссылкой на экспертов рынка писал, что Российская Федерация может сократить добычу нефти на 3 млн баррелей в день, если Европейский союз и США приступят к реализации плана по ограничению цен.