Премьер Мишустин назвал сроки возвращения российской экономики к уверенному росту

Премьер Мишустин: экономика России вернется к уверенному росту чуть больше чем через год

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Правительство рассчитывает, что чуть больше чем через год экономика России вернется к уверенному росту. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании II Каспийского экономического форума, сообщает ТАСС.

«Ожидаем, что чуть больше чем через год российская экономика вернется к уверенному росту», — заявил Мишустин.

По его словам, ВВП (валовый внутренний продукт) России продолжит рост в 2024-2025 годах. Мишустин уточнил, что это произойдет благодаря увеличению внутреннего спроса — потребительского и инвестиционного — и благодаря реализации стратегических приоритетов, в числе которых развитие транспортно-логистической инфраструктуры с учетом ситуации в экспорте и импорте.

По данным Минэкономразвития, российский ВВП за первые восемь месяцев 2022 года (январь-август) сократился на 1,5% в годовом выражении. При этом в августе российская экономика сократилась на 4,1% в годовом выражении после снижения на 4,3% в июле.

В ведомстве ожидают, что спад ВВП в 2022 году составит 2,9%, в 2023 году — 0,8%. При этом, по прогнозу Минэкономразвития, в 2024 и 2025 годах национальная экономика станет расти на 2,6% ежегодно.

28 сентября министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что нижняя точка спада национальной экономики будет пройдена в четвертом квартале (октябрь-декабрь) 2022 года. Кроме того, Решетников подчеркнул, что ограничительные меры против России будут долгосрочными.

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