МИД: намерение Германии отказаться от газа из России — это следование установке США

В МИД заявили, что США хотят вытеснить Россию с европейского энергетического рынка

close
100%
Hannibal Hanschke/Reuters

Директор третьего европейского департамента Министерства иностранных дел России Олег Тяпкин заявил, что намерения Германии отказаться от импорта газа из РФ подтверждают тот факт, что немецкие власти беспрекословно следуют «русофобским установкам» США, которые поставили задачу вытеснить Россию с энергетического рынка Европы. Об этом Тяпкин сказал в интервью РИА «Новости».

«Все громкие заявления о готовности отказаться к концу 2023 года от импорта российского газа и испытываемой гордости о том, что Германия уже сейчас «обходится без российского газа», — факт беспрекословного следования политической элиты Германии русофобским установкам США», — считает дипломат.

По мнению Тяпкина, это соответствует «поставленной Вашингтоном задаче вытеснения России с европейского энергетического рынка».

Дипломат отметил, что такие действия предпринимались в Берлине еще при правительстве бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«Мы видим последствия этой стратегии в развитии. Запрет на ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2», давление на германские дочерние структуры ПАО «Газпром», де-факто национализация активов в ФРГ «Роснефти», бездействие Берлина в связи с блокированием транзита газа Киевом и Варшавой, санкции на ремонт и обслуживание оборудования для «Северного потока», — пояснил он.

При всем этом, подчеркнул Тяпкин, Москву в Германии «объявляют ненадежным поставщиком и обвиняют в нарушении контрактов и использовании «энергетического оружия».

Ранее глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер заявил, что Германии грозит дефицит газа из-за нежелания частных немецких домохозяйств экономить топливо.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть