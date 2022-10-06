«Ъ» сообщил о нехватке в России оборудования для концертов

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Анатолий Ломохов/Global Look Press

Организаторы концертов и развлекательных мероприятий пожаловались на нехватку оборудования. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Владелец группы компаний DJStore Юрий Холодок рассказал изданию, что после начала российской специальной военной операции на Украине и ведения санкций в отношении России в страну практически прекратили поставлять европейское и американское оборудование для организации концертов, которое занимало 70% от общего объема закупаемой техники.

Член Ассоциации ивент-диджеев Оливия Чистова заявила, что критически не хватает пультов управления звуком и светом, радиосистем, микрофонов и наушников.

По данным газеты, цены на техническое сопровождение концертов с начала спецоперации выросли на 20–30%, а оборудование для крупных проектов и концертов приходится арендовать заранее. Чистова добавила, что средняя стоимость оборудования производства стран Запада, например, микрофонов и микшеров, увеличилась с 30 тыс. до 120-140 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что типографии предупредили о возможной остановке работы из-за дефицита зарубежного оборудования.

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