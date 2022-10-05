Поставки психотропных и наркотических средств в Россию с января по август выросли в 40 раз

Россия резко нарастила импорт психотропных и наркотических средств с января по август 2022 года. За это время объемы импорта подобных средств увеличились в 40 раз, сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma.

«Всего с января по август российские уполномоченные импортеры ввезли 22,2 тонны наркотических средств и психотропных препаратов, что почти в 40 раз превышает аналогичные показатели за 2021 год», — говорится в материале.

Совокупная стоимость поставок составила 175 млн руб. Этот показатель оказался на 52% больше аналогичных затрат за прошлый год. Среди ключевых поставщиков — Испания, Германия и Индия, указали аналитики RNC Pharma.

С января по август увеличились поставки опиоидного анальгетика морфина, а также наркотических анальгетиков кетамина и тримеперидина (промедола). При этом до недавнего времени промедол был обязательным препаратом в индивидуальных военных аптечках.

29 сентября газета «Коммерсантъ» сообщила о резком росте трафика вплоть до 40% магазинов по продаже военной одежды и снаряжения после начала мобилизации в России. Так, поток посетителей в московский магазин военных товаров «Гард» вырос на 35-40%. Похожая ситуация сложилась и в одном из военных магазинов Воронежа. Там из-за большого наплыва покупателей у продавцов не осталось времени даже на обеденный перерыв.