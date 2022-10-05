Годовая инфляция в России c 27 сентября по 3 октября замедлилась до 13,49%

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Годовая инфляция в России за неделю с 27 сентября по 3 октября замедлилась до 13,49%. Неделей ранее этот показатель составлял 13,71%, говорится в обзоре Министерства экономического развития «О текущей ценовой ситуации».

«На неделе с 27 сентября по 3 октября 2022 года фиксируется умеренный рост цен на 0,07%. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться — до 13,49% год к году», — сообщается в документе.

Повышение цен за неделю произошло в сегменте продовольственных товаров. В этой категории стоимость продукции увеличилась на 0,15% с учетом сезонного удорожания плодоовощной продукции. Замедление роста цен зафиксировали на непродовольственные товары (+0,02%). На туристические и регулируемые услуги снижение цен сохраняется на уровне 0,1% при удешевлении авиабилетов на внутренние рейсы и услуг санаториев, уточнили в Минэкономразвития.

31 августа пресс-служба ведомства опубликовала статистические данные, согласно которым инфляция в России к концу лета в годовом выражении замедлилась до 14,31%. С 23 по 29 августа темпы снижения цен сохранились на уровне предыдущей недели (-0,16%).

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