«Известия»: Dior захотел вновь открыть парфюмерные и косметические магазины в России

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Денис Балашов/«Газета.Ru»

Французский модный дом Dior захотел возобновить работу своих магазинов парфюмерии и косметики в России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в консалтинговой компании CORE.XP.

«Точные сроки открытия магазинов еще неизвестны. При этом основные магазины одежды, сумок и аксессуаров Dior остаются закрытыми», — говорится в материале.

Первый флагманский бутик Dior открылся в России год назад. Торговая точка французского бренда начала работу в столичном торговом центре «Европейский». В ассортименте магазина были представлены парфюмерная, косметическая продукция, а также бижутерия и солнцезащитные очки.

После ввода международных санкций и ухудшения геополитической обстановки ряд зарубежных компаний покинули российский рынок. Приостановил свою деятельность в стране и французский модный дом Dior.

Однако за последнее время некоторые иностранные фирмы приняли решение вернуться в Россию. В их числе оказался каталонский ювелирный бренд Tous. Торговые точки компании открылись в Москве и Санкт-Петербурге.

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