Новак назвал комфортную для России цену на нефть

Вице-премьер Новак заявил, что Россия считает комфортной цену в $70 за баррель нефти

close
100%
Global Look Press

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва считает комфортной цену в $70 за баррель нефти. Об этом он сообщил по итогам заседания ОПЕК+ в эфире телеканала «Россия 24».

«Наш бюджет сформирован при цене $70, и мы считаем, что это комфортная цена, которая на сегодняшний день может быть принята за основу», — сказал Новак.

Он отметил, что такая цена заложена в бюджет Российской Федерации.

По его словам, в настоящее время рынки достаточно волатильны и многое зависит от курса рубля, который, как подчеркнул вице-премьер, достаточно крепкий.

Заложенные в прогнозе социально-экономического развития РФ параметры наиболее оптимальны, добавил он.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что министры стран-членов ОПЕК+ решили продлить действие соглашения до конца 2023 года. Он также подтвердил, что страны организации договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть