Новак назвал комфортную для России цену на нефть

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва считает комфортной цену в $70 за баррель нефти. Об этом он сообщил по итогам заседания ОПЕК+ в эфире телеканала «Россия 24».

«Наш бюджет сформирован при цене $70, и мы считаем, что это комфортная цена, которая на сегодняшний день может быть принята за основу», — сказал Новак.

Он отметил, что такая цена заложена в бюджет Российской Федерации.

По его словам, в настоящее время рынки достаточно волатильны и многое зависит от курса рубля, который, как подчеркнул вице-премьер, достаточно крепкий.

Заложенные в прогнозе социально-экономического развития РФ параметры наиболее оптимальны, добавил он.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что министры стран-членов ОПЕК+ решили продлить действие соглашения до конца 2023 года. Он также подтвердил, что страны организации договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.