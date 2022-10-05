В Минфине Турции сообщили о ведении работ по альтернативе платежной системе «Мир»

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Онур Озовали/Sputnik/РИА «Новости»

Министр финансов Турции Нуреддин Небати заявил о проведении работ по альтернативе российской платежной системе «Мир». Его слова передает издание Finans Gündem.

«Ведется работа по альтернативе системе «Мир», мы объявим, когда она будет завершена», — сказал Небати.

В материале Finans Gündem уточняется, что альтернативой российской платежной системе может стать турецкая Troy. Ранее об этом же писала газета Aydınlık.

В конце сентября стало известно, что карты «Мир» перестали действовать во всех банках Турции. Предположительно, турецкие финансово-кредитные учреждения решили отказаться от российской системы после угроз Минфина США ввести санкции за сотрудничество с ней.

Сообщалось также, что до конца 2022 года к платежной системе «Мир» планируют подключиться власти Кубы.

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