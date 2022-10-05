Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен оценила долю России в поставках газа в Европу в 7,5%

Доля российского газа в совокупном объеме поставок в Европу сократилась до 7,5%. Об этом на пленарной сессии Европарламента заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«До спецоперации на Украине доля России в поставках была на уровне 41%.Сейчас этот показатель составляет 7,5%», — отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, Европа в следующем сезоне должна заняться совместными закупками газа для предотвращения роста цен. Кроме того, нужно найти тот диапазон цен, который помог бы избежать серьезных колебаний на рынке. Это, в свою очередь, отвечает интересам Европы, так как региону после зимы придется снова закачивать газ в хранилища.

Ранее в среду аналитики консалтинговой компании «Яков и Партнеры» заявили, что на смягчение последствий энергетического кризиса, вызванного антироссийскими санкциями и отказом от российского газа, Европе потребуется €1,6 трлн. Кроме того, под угрозой существования могут оказаться 16 млн рабочих мест.

До этого в докладе Всемирного банка (ВБ) указали, что страны Евросоюза могут столкнуться с рецессией предстоящей зимой из-за нехватки энергоносителей в связи с антироссийскими санкциями. На ситуацию будет оказывать давление в том числе прекращение поставок топлива по трубопроводу «Северный поток — 1».