Госдолг США впервые в истории превысил $31 трлн

Государственный долг США превысил $31 трлн впервые в истории, следует из данных Минфина страны.

Так, по состоянию на 3 октября, госдолг Соединенных Штатов достиг рекордного значения в $31 трлн 123 млрд 887 млн 781 тыс. 401 доллар.

Держателями большей части долговых обязательств являются частные лица, на долю которых приходится свыше 24 триллионов долларов.

Американские долги перед правительствами иностранных государств составляют почти $7 трлн.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев допустил, что США могут объявить дефолт по своему госдолгу.