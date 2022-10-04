ЕС согласовал новый пакет санкций в отношении России

Представители стран-членов Евросоюза согласовали новый, восьмой пакет санкций против России, в том числе потолок цен на российскую нефть. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на европейских дипломатов.

Они заявили, что во вторник представители стран ЕС достигли рамочного соглашения по восьмому пакету антироссийских санкций. По словам дипломатов, окончательная версия текста будет утверждена 5 октября.

Ранее сообщалось, что ЕС после утверждения очередного пакета санкций против РФ может сразу же объявить о девятом из-за вхождения новых территорий в состав Российской Федерации.

28 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила новый пакет антироссийских санкций в связи с прошедшими в регионах Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областях референдумами.

В него войдут новые запреты на импорт российской продукции, призванные лишить РФ дополнительных доходов в размере €7 млрд (391,96 млрд рублей).

Также в санкционный пакет попадут запреты на экспорт ключевых технологий, используемых российской армией, в числе которых авиационная техника, электроника и специальные химические вещества.