Правительство Нидерландов потратит €23,5 млрд на компенсацию роста цен на газ и электричество

close
100%
Global Look Press

Правительство Нидерландов планирует потратить €23,5 млрд на компенсацию роста цен на газ и электричество из-за усиления энергетического кризиса в Европе. Об этом сообщается в пресс-релизе властей страны.

«Чтобы помочь домохозяйствам в начале зимы, потребители получат фиксированную скидку в размере €190 в месяц на счет за газ и электричество в ноябре и декабре», — говорится в заявлении.

При этом размер финансовой помощи будет одинаковым для всех малых потребителей энергии в Нидерландах. В стране с начала 2023 года также начнет действовать предельная цена на газ и электричество.

«Для газа максимальный тариф составит €1,45 за кубометр при потреблении до 1,2 тыс. кубометров в год. Для электричества максимальный тариф составит 40 центов за киловатт-час при потреблении до 2,9 тыс. киловатт-час в год», — уточнили в правительстве.

При повышении нормы потребления потребители будут платить за газ и электричество по тарифам, установленным поставщиками, сообщается в документе.

Уровень инфляции в Нидерландах вырос до 17,1% к концу сентября. Рост цен уже успели прочувствовать на себе предприятия пищевой промышленности королевства. Компании в этом сегменте экономики столкнулись с трудностями из-за повышения стоимости энергии. Следствием этого стало первое за два последних года снижение деловой активности. Этот индекс упал с 52 пунктов в августе до 49 по итогам сентября.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть