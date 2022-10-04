Правительство Нидерландов потратит €23,5 млрд на компенсацию роста цен на газ и электричество

Правительство Нидерландов планирует потратить €23,5 млрд на компенсацию роста цен на газ и электричество из-за усиления энергетического кризиса в Европе. Об этом сообщается в пресс-релизе властей страны.

«Чтобы помочь домохозяйствам в начале зимы, потребители получат фиксированную скидку в размере €190 в месяц на счет за газ и электричество в ноябре и декабре», — говорится в заявлении.

При этом размер финансовой помощи будет одинаковым для всех малых потребителей энергии в Нидерландах. В стране с начала 2023 года также начнет действовать предельная цена на газ и электричество.

«Для газа максимальный тариф составит €1,45 за кубометр при потреблении до 1,2 тыс. кубометров в год. Для электричества максимальный тариф составит 40 центов за киловатт-час при потреблении до 2,9 тыс. киловатт-час в год», — уточнили в правительстве.

При повышении нормы потребления потребители будут платить за газ и электричество по тарифам, установленным поставщиками, сообщается в документе.

Уровень инфляции в Нидерландах вырос до 17,1% к концу сентября. Рост цен уже успели прочувствовать на себе предприятия пищевой промышленности королевства. Компании в этом сегменте экономики столкнулись с трудностями из-за повышения стоимости энергии. Следствием этого стало первое за два последних года снижение деловой активности. Этот индекс упал с 52 пунктов в августе до 49 по итогам сентября.