Аргентина запустила продажи электроэнергии зарубежным майнерам

YPF Luz, дочерняя электроэнергетическая компания аргентинской государственной нефтяной компании YPF, запустила пилотный проект по майнингу криптовалют на электроэнергии, получаемой от сжигания попутного газа. Слова генерального директора Мартина Мандарано приводит портал noticiasdel6.com.

«Электрогенерирующая компания YPF Luz разработала в Вака Муэрта пилотный проект по выработке электроэнергии из остаточного газа или отходящего газа (flare) при добыче углеводородов для обеспечения майнинга криптовалют, который с того же уровня осуществляет международный заказчик», — заявил Мандарано.

Пилотный проект работает уже три месяца. Одновременно с этим, разрабатывается второй проект мощностью около 8 МВт, который будет введен в эксплуатацию до конца года в районе Бахо-дель-Торо, уточнил он.

«Опыт начался три месяца назад в районе Лома Кампана, культовом и основополагающем районе освоения нетрадиционных ресурсов в Вака Муэрта, которые используются для добычи нефти компаниями YPF и американской Chevron», — заключил Мандарано.

10 сентября финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов предрек массовый уход майнеров с европейского рынка. По его словам, это произойдет из-за резкого повышения цен на электроэнергию. В то же время эта проблема не затронула основные майнинговые центры, расположенные в США, Канаде, Казахстане и России.