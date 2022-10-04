Reuters: США не будут ограничивать зимой газовый экспорт в Европу

Соединенные Штаты исключают возможность введения запрета или ограничений на экспорт своего газа в Европу ближайшей зимой и помогут странам-членам Евросоюза справиться с энергетическим кризисом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники агентства уточнили, что с начала марта объем поставок сжиженного природного газа из США в ЕС составил 30 млрд кубометров, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года.

«Благодаря шагам, которые предпринимаем мы и наши партнеры, уровень заполненности газовых хранилищ в Европе гораздо выше, чем в прошлом году. Нам предстоит еще много работы», — сказал представитель администрации президента США Джо Байдена.

Ранее Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Eikon сообщало, что американские производители сжиженного природного газа в сентябре нарастили поставки в Европу до 4,37 млн тонн.

Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Китай зарабатывает сотни миллионов долларов на перепродаже сжиженного природного газа из США в Европу. Местные азиатские компании со значительной выгодой для себя направляют танкеры с американским СПГ, помогая странам Евросоюза подготовиться к зимнему отопительному сезону.