The Hill: Байден «разбазаривает» государственные деньги и ведет страну к краху

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден беспощадно «разбазаривает» государственные деньги, провоцируя серьезный экономический кризис в США. Об этом пишет The Hill, ссылаясь на экспертов.

В публикации отметили, что ситуация в Штатах становится все более удручающей. Речь идет о том, что глобальный кризис накрыл экономику и оказывает все большее влияние на мировое сообщество. При этом Белый дом не смог оправдать возложенных на него ожиданий, так как Байден «транжирит» средства. В частности, он списал долг студентам, который обойдется бюджету минимум в $400 млрд.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что Байдену вместо траты средств необходимо увеличить добычу энергии. Это решение помогло бы уменьшить расходы американцев на отопление зимой, а также улучшило бы ситуацию с дефицитом энергии в Европе. Тогда экономики европейских стран смогли бы оживиться, а вместе с ними улучшилась бы ситуация в США.

Эксперты также добавили, что сейчас Байден предпочитает отмалчиваться о влиянии антироссийских санкции на экономику США. Поэтому лишь Байден и его администрация являются основными виновниками сильнейшего энергетического кризиса.

18 сентября обозреватель издания The Washington Times Шерил Чамли в своей статье написала, что США приближаются к катастрофе из-за политики президента страны Джо Байдена. Она обратила внимание, что Байден обещал объединить страну и в ходе предвыборной кампании, и уже являясь главой Белого дома, но до сих пор не выполнил свои обещания.

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