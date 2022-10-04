Перевозка металлов на экспорт из России резко сократилась на фоне падения цен в сентябре

Перевозка металлов на экспорт резко уменьшилась в сентябре 2022 года на фоне санкций, сильного рубля, а также падения цен на мировых рынках. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка и источники.

«Погрузка на экспорт черных металлов в сентябре сократилась на 42,7%. Перевозка в восточном направлении стала осуществляться в гораздо меньшем объеме в связи с тем, что цены на продукцию не позволяют покрывать такие транспортные затраты, то есть везти груз на расстояние более 9 тыс. км накладно», — отметил замгендиректора ОАО РЖД Алексей Шило.

Собеседник издания в отрасли указал, что в Азии в сентябре резко просели цены на сталь. Это также сказалось на отечественном рынке, где в августе металлурги торговали по $618 за тонну FOB China, а уже в сентябре цена упала до $598. Кроме того, транспортная составляющая выросла до 20% от конечной цены продажи при нормативе в 10%. Если же речь идет о поставках на восток, то тут транспортные расходы составляют 30% от конечной цены.

Источник газеты в отрасли добавил, что металлурги стали просить скидки на экспорт по железным дорогам во всех направлениях, что позволит отправителям грузов балансировать грузопотоки при наличии проблем. При этом без скидок объемы поставок будут лишь снижаться. Однако РЖД очень долго принимает решение о скидках. Из-за этого гарантированные объемы поставок предприятиями уже частично сокращены.

3 октября РБК, ссылаясь на последний вариант стратегии развития металлургической промышленности России до 2030 года писал, что Минпромторг предупредил о возможных сложностях с перенаправлением стали из Европы на восток из-за роста мощностей в Азии и на Ближнем Востоке.