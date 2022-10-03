Комиссия по устойчивости экономики РФ разработает меры в условиях частичной мобилизации

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин расширил полномочия комиссии по повышению устойчивости российской экономики. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Теперь она будет разрабатывать оперативные социально-экономические меры в условиях частичной мобилизации.

Также отмечается, что Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз, Минтруд и ФНС должны создать штаб, который будет заниматься вопросами поддержания устойчивой работы субъектов малого и среднего бизнеса.

Ранее сообщалось, что потеря западных технологий может оказать наибольшее влияние на экономику России.

Китай и другие страны не смогут полностью заменить западные технологии и компоненты.

Отмечается, что Банк России сумел стабилизировать рубль с помощью введения контроля за движением капитала и повышением процентных ставок. Рост продажи нефти в Китай, Индию и Турцию «помог противодействовать снижению экспорта в ЕС».

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