Верховный суд США отклонил апелляцию Дерипаски на санкции

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Верховный суд США отклонил апелляцию российского миллиардера Олега Дерипаски с требованием снять с него санкции США, пишет Bloomberg.

По данным агентства, решение было принято через несколько дней после того, как прокуратура США обнародовала обвинение против бизнесмена. В нем утверждалось, что Дерипаска нарушил санкции, введенные в 2018 году за его связи с президентом России Владимиром Путиным.

Санкции против Дерипаски были введены на основании указов, подписанных в 2014 году бывшим президентом Бараком Обамой в ответ на вхождение Крыма в состав России.

Ранее сообщалось, что в США Дерипаске грозит до 20 лет лишения свободы, если суд признает его виновным в нарушении введенных против него в 2018 году санкций. Об этом сообщает Минюст США.

По данным министерства, Дерипаска после применения к нему санкций продолжал вести дела в США через двух помощниц.

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