Россия вводит экономические санкции против оператора ПХГ «Катарина» в Германии

Премьер-министр Российской Федерации утвердил постановление о том, что Россия вводит специальные экономические меры против оператора подземного газового хранилища (ПХГ) «Катарина» в Германии. Об этом сообщаетТАСС.

Под санкциями РФ оказалась проектная, сбытовая и эксплуатационная компания «Эрдгазшпайхер Пайссен ГмбХ» — совместное предприятие, созданное в 2009 году на паритетных основах «Газпром экспортом» и немецкой VNG AG.

Ранее Польша ввела ограничительные меры в отношении российского экспортера природного газа «Газпром экспорт» — дочернего предприятия государственной энергетической компании «Газпром».

Санкции включают замораживание всех финансовых и экономических ресурсов предприятия. На сайте польского ведомства напомнили, что «Газпром экспорт» уже находится в санкционных списках США.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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