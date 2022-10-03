Политика

Военная операция РФ на Украине. День 222-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 222-й день

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Владимир Гердо/ТАСС
Госсекретарь США Блинкен открыто заявлял о наличии у США и НАТО мотивов для атаки на «Северные потоки», заявила представитель МИД России Захарова. ЕС может исключить лоцманские услуги из антироссийских санкций, передает Bloomberg. В Хабаровском крае отстранили военного комиссара региона. Посол ЛНР в Москве Мирошник заявил, что ключевое условие мира в Донбассе – полное освобождение территорий. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
9:39

В Запорожской области не будут запрещать украинский язык, он может остаться в статусе официального по примеру Крыма – председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов.

9:24

Более 150 жителей Калининградской области, призванные в рамках частичной мобилизации, направлены на полигоны Западного военного округа для прохождения курса подготовки и боевого слаживания.

9:10

❗️ 48-летняя женщина погибла при обстреле приграничного села Головчино в Белгородской области, сообщил губернатор.

8:59

8:44

Токио продолжит санкционную политику в отношении Москвы и поддержку Киева, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Также он заявил, что Токио будет добиваться решения территориального вопроса и заключения мирного договора с РФ, несмотря на ухудшение отношений.

8:34

Некоторые британские газовые электростанции могут прекратить работу из-за возможного дефицита газа предстоящей зимой пишет газета The Times со ссылкой на заявление британского энергетического регулятора Ofgem.

8:23

Кадры работы ОТРК «Искандер» Западного военного округа по объектам ВСУ.

8:18

Президент Франции Макрон в ходе разговора с главой Украины Зеленским пообещал вместе с ЕС работать над новыми санкциями против России.

8:10

Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен от должности, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.

Половину резервистов в ходе частичной мобилизации вернули домой, так как они не соответствовали критериям отбора.

8:05

Госсекретарь США Энтони Блинкен открыто заявлял о наличии у США и НАТО мотивов для атаки на «Северные потоки», заявила представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели. «Газета.Ru» продолжает наблюдать за ходом военных действий на Украине.

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Военная операция на Украине. День 221-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 221-й день
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