Военная операция РФ на Украине. День 222-й

Госсекретарь США Блинкен открыто заявлял о наличии у США и НАТО мотивов для атаки на «Северные потоки», заявила представитель МИД России Захарова. ЕС может исключить лоцманские услуги из антироссийских санкций, передает Bloomberg. В Хабаровском крае отстранили военного комиссара региона. Посол ЛНР в Москве Мирошник заявил, что ключевое условие мира в Донбассе – полное освобождение территорий. «Газета.Ru» ведет хронику событий.