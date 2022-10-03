Головченко: республика получила льготные тарифы на перевалку грузов через инфраструктуру РФ

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко после переговоров с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным заявил, что межправительственное соглашение о транзите белорусских грузов через территорию России предполагает установление льготных тарифов по их перевалке через российскую инфраструктуру. Об этом сообщает ТАСС.

По словам белорусского премьера, соглашение является достаточно конкретным. В нем были прописаны коридоры, объемы грузов, ставки и тарифы на перевалку, которые являются льготными для Минска.

Головченко утверждает, что после этих договоренностей грузоотправители республики будут точно знать, что и куда они смогут отвезти, какие провозные железнодорожные мощности они будут иметь в распоряжении и сколько это будет стоить.

Ранее госсекретарь Союзного государства Белоруссии и Российской Федерации Дмитрий Мезенцев заявил, что Минск и Москва научились быстро договариваться по проблемным вопросам, а также реально смотреть на ситуацию.

По его словам, «споры никогда никуда не уйдут: споры хозяйствующих субъектов, желание товар продать подороже, а у покупателя – купить дешевле».