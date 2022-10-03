Цены на газ в Европе упали почти на 8%

Биржевая стоимость газа в Европе по итогам торгов в пятницу опустилась ниже $1900 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в пятницу опустились на 7,7%, ниже $1900 за тысячу кубометров. В моменте цена опустилась до $1876,7 (-8,2%). При этом фьючерсные контракты на ноябрь на момент открытия торгов были на уровне $2087,4 за тысячу кубометров.

В начале октября «Ведомости», ссылаясь на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) писали, что в конце сентября поставки газа в Евросоюз (ЕС) по «Турецкому потоку» упали на четверть по сравнению с показателями конца августа после отзыва лицензии Нидерландами.

27 сентября биржевая стоимость газа в Европе вновь превысила отметку $2 тыс. за тысячу кубометров после сообщений оператора «Северного потока — 2» Nord Stream AG о разрушении сразу трех ниток газопровода.