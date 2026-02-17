Размер шрифта
«Это несло угрозу»: Пригожин рассказал о преследовании дочери поклонником

Иосиф Пригожин признался, что обращался с дочерью в полицию из-за преследователя
Владимир Трефилов/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал «Газете.Ru» новости о том, что жену Игоря Николаева преследует навязчивый поклонник. По словам мужа певицы Валерии, в его жизни тоже был эпизод, когда ему пришлось обратиться с дочерью в полицию из-за сталкинга.

Пригожин признался, что звезды часто сталкиваются с преследованиями. Он подчеркнул, что эта проблема бывает как у женщин, так и у мужчин. Также продюсер отметил, что иногда сталкеры не понимают даже «языка полиции».

«К сожалению, да, бывает такое. Люди известные, популярные особенно, и женщины, и мужчины сталкиваются с проблемами преследования. Бывают и неадекватные поклонники, которые ведут себя очень странным образом. У нас даже был случай с дочерью, когда мы обращались в полицию для того, чтобы усмирили персонажа, потому что он не понимал ни нашего языка, ни даже языка полиции. И это несло угрозу. Не у всех хватает культуры, воспитания для того, чтобы любить творчество, но делать это интеллигентно, воспитанно, аккуратно, без бешенства какого-то», — поделился Иосиф Пригожин.

О том, что жена Игоря Николаева столкнулась с преследованием фаната, стало известно из ее соцсетей. Юлия Проскурякова рассказала, что с 2021 года является жертвой сталкинга. По ее словам, человек звонит и пишет ее близким, представляется разными именами и пытается добыть информацию о своем кумире. Певица обратилась к своим поклонникам, попросила их оставаться бдительными и не общаться с ним.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал об известных советских плагиаторах западной музыки.
 
