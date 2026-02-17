В России с 1 апреля изменятся правила рассрочки

С 1 апреля в России вступает в силу закон 283-ФЗ, который впервые комплексно регулирует рынок BNPL-сервисов и операторов рассрочки. Об этом агентству «Прайм» рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По его словам, прямого запрета на установление разных цен в зависимости от способа оплаты в законе нет. Однако Банк России уже публично дал понять: рассрочка не должна превращаться в скрытый кредит за счет увеличения стоимости товара. Если, например, товар стоит 60 тыс. рублей при оформлении рассрочки, но 55 тыс. рублей при оплате сразу, регулятор может расценить это как попытку обойти закон.

Наиболее безопасной моделью, пояснил депутат, остается единая цена для покупателя вне зависимости от формы расчета, а доход сервиса формируется через комиссию между продавцом и оператором.

Документ вводит и жесткие ограничения по срокам. С 1 апреля 2026 года максимальная продолжительность договора составит шесть месяцев, а с 1 апреля 2028 года — четыре месяца. Если компания хочет предложить рассрочку на год или два, ей придется оформлять полноценный потребительский кредит либо предоставлять рассрочку напрямую от продавца без участия оператора.

Установлен и финансовый порог: при сумме сделки до 50 тыс. рублей сведения можно не передавать в бюро кредитных историй. Это означает, что небольшие покупки могут не отражаться при оценке кредитоспособности. Однако при превышении лимита оператор обязан передать информацию обо всех действующих договорах клиента.

Размер неустойки ограничен 20% годовых от суммы просрочки. При этом новые требования не распространяются на договоры, заключенные до 1 апреля 2026 года. По таким соглашениям продолжат действовать прежние условия, даже если они предусматривают штрафы до 60% годовых.

Ранее были названы российские регионы, где чаще всего задерживают выплаты по ипотеке.