В России оценили шансы на соглашение Роскомнадзора с Telegram

Экономист Клименко: Франция не допустит соглашения Дурова с Россией
Шансы урегулирования разногласий между Роскомнадзором и Telegram практически равны нулю. Для заключения соглашения нужно, чтобы создать мессенджера Павел Дуров пошел навстречу российским властям, однако он находится под следствием во Франции, поэтому этот шаг сделать ему в любом случае не дадут, объяснил НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

По его словам, озвучивание количества заблокированных каналов не решит проблему, так как их создание – это почти постоянный процесс. Суть разногласий по работе Telegram не замыкается только на блокировке таких каналов, подчеркнул Клименко.

«Главное разногласие между Дуровым и государством заключается в том, что он говорит, что сам все сделает, но на самом деле не ему определять, что делать. К Дурову основная претензия заключается в том, что огромный пласт каналов просто принципиально не удаляется, это касается и темы СВО», — подчеркнул эксперт.

На данный момент сам механизм забанивания каналов не раскрыт – точно не известно, по каким критериям их выбирают, добавил специалист. А сама по себе вероятность того, что Дуров все-таки пойдет навстречу и согласится на условия РКН, равна нулю из-за того, что он остается под следствием французских властей, имеющих свои интересы.

«Я не думаю, что ему дадут это сделать. Поэтому вероятность, что будут как-то урегулированы отношения с Telegram, равна нулю», — заключил Клименко.

До этого «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, что ведомство не планирует применять в отношении Telegram дополнительные меры ограничения. Однако в сети распространяется информация о том, что мессенджер в России будет полностью заблокирован с 1 апреля 2026 года. Как писал Telegram-канал Baza, с этой даты РКН приступит к «тотальной блокировке» мессенджера по аналогии с Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Утверждается, что после этого на территории всей России перестанет работать приложение Telegram.

Ранее в Госдуме прокомментировали сообщение о полной блокировке Telegram.
 
