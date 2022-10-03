МЭА прогнозирует, что хранилища газа в Евросоюзе опустеют до 5% без поставок из России

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В ежеквартальном отчете Международного энергетического агентства (МЭА) предупредили, что в феврале 2023 года хранилища газа в Европе могут опустеть до 5%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Подобный сценарий может быть вероятен, если поставки российского газа по трубам в регион полностью прекратятся.

Также на заполняемости хранилищ скажется ограниченное предложение сжиженного газа (СПГ).

По состоянию на конец сентября 2022 года газовые хранилища в странах ЕС заполнены на 90%, следует из отчета.

Тем не менее в МАЭ не исключают рисков и проблем с газовыми ресурсами на фоне возможного прекращения поставок из РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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