Bloomberg: ОПЕК+ обсудит сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки 5 октября

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Heinz-Peter Bader/Reuters

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и страны, которые не входят в сообщество (ОПЕК+), обсудят на встрече в Вене 5 октября сокращение добычи сырья более чем на 1 млн баррелей в сутки. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение участников предстоящего обсуждения.

Издание отметило, что речь идет о первом крупном сокращении добычи со стороны картеля за последний год.

В банке JPMorgan Chase выразили мнение, согласно которому для стабилизации цен на нефть необходимо снизить добычу минимум на 500 тыс. баррелей в сутки.

Заседание 5 октября станет первой очной встречей ОПЕК+ с марта 2020 года, когда мероприятие перевели в дистанционный формат из-за пандемии коронавируса.

После 24 февраля цена эталонной марки нефти Brent превышала $125 за баррель. На этой неделе стоимость фьючерса североморского сырья с поставкой в ноябре 2022 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE опускалась до $83,85 за баррель. Последний раз Brent находилась ниже $84 за баррель 14 января.

В начале сентября альянс ОПЕК+ согласовал возврат к августовским параметрам сделки с сокращением добычи нефти в октябре на 100 тыс. баррелей в сутки.

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