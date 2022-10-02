«Ъ»: в крупных городах России спрос на аренду однокомнатных квартир в сентябре упал на 15%

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Потенциальный спрос на аренду (число просмотров объявлений и звонков по ним) в конце сентября оказался ниже, чем в начале месяца, и отстает от фоновых значений на 15%. Об этом написала газета «Коммерсант» со ссылкой на сообщение руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова.

По его словам, в сегменте продаж этот спад еще заметнее — 30%. Попов также отметил, что одновременно объем арендного предложения в конце сентября вырос на 14% относительно показателей середины сентября. Он отметил, что на динамику влияет сезонность и выход на рынок квартир, чьи владельцы решили покинуть города проживания.

Также, по данным «Циан.Аналитики», средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в 16 крупнейших городах России в конце сентября составила 22 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 34,5 тыс. руб. В первом случае показатель уменьшился на 2% после объявления властей о частичной мобилизации, во втором незначительно вырос — на 0,2%.

21 сентября российский президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и пообещал поддержать итоги референдумов о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Тогда же и министр обороны России Сергей Шойгу впервые с марта назвал количество погибших служащих ВС РФ в спецоперации и заявил, что мобилизовать планируется 300 тыс. человек.

30 сентября Путин подписал договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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