Комитет Госдумы: до 31 декабря ДНР, ЛНР, Херсон и Запорожье будут бивалютной зоной

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Александр Демьянчук/РИА «Новости»

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях до 31 декабря 2022 года в ходу будет и гривна, и рубль, передает ТАСС сообщение пресс-службы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

«До 31 декабря 2022 года при расчетах в наличной и безналичной формах будет допускаться обращение украинской гривны», — говорится в сообщении.

По информации комитета, Банку России предоставят полномочия по установлению особенностей деятельности кредитных и некредитных финансовых учреждений.

Церемония подписания президентом РФ Владимиром Путиным прошла 30 сентября в Кремле. 2 октября глава государства внес в Госдуму соответствующие законопроекты.

По информации спикера Госдумы Вячеслава Володина, 3 октября Госдума на заседании рассмотрит эти законопроекты.

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