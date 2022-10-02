Nournews: часть замороженных из-за санкций США активов Ирана могут вернуть

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Vahid Salemi/AP

Миллиарды долларов Ирана, которые были замороженных из-за санкций Соединенных Штатов, могут быть возвращены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Nournews.

«Миллиарды долларов замороженных активов Ирана из-за санкций США скоро будут освобождены», — уточнили в иранском издании.

Помимо этого, по данным СМИ, региональное государство выступило посредником в обмене пленными между Ираном и США. Официальных подтверждений о состоявшемся обмене пока нет.

«В последние недели при посредничестве региональной страны были проведены интенсивные переговоры об освобождении иранских и американских заключенных», — подчеркнули в Nournews.

Точных планов касательно сотрудничества Вашингтона и Тегерана пока нет.

Ранее утверждалось, что администрация президента США Джо Байдена готовится ввести новые санкции против Ирана. Под ограничения попала компания Zhonggu Storage and Transportation Co. Ltd.

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