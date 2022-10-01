Власти Курганской области купят здание школы за 963 млн рублей в селе Кетово

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Комиссия Федерального собрания России поддержала предложение правительства страны о выделении более 963 млн рублей на выкуп здания школы в селе Кетово. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства Курганской области.

Уточняется, что школу в селе Кетово построили в 2020 году. Предполагалось, что здание купят местные власти, однако они не смогли договориться с застройщиком об оценке стоимости здания.

«Комиссией Федерального собрания России по перераспределению бюджетных ассигнований одобрено предложение правительства РФ о выделении из резервного фонда страны 963 567 500 рублей на выкуп нового здания школы на 1100 мест в селе Кетово, приобретение котельной, которая будет отапливать образовательное учреждение, и необходимого для учебного процесса оборудования», — сказано в сообщении.

Как отметил директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров, регион получит деньги до конца 2022 года. Точную дату открытия школы он не уточнил.

В феврале Счетная палата России усомнилась в обоснованности траты десятков миллиардов рублей на разработку проектов, выплату авансов и строительство автотрассы М12 МоскваКазань.

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