МСЭ: к концу 2022 года интернетом будут пользоваться две трети населения планеты

Количество пользователей интернета в мире к концу 2022 года будет насчитывать 5,3 млрд человек или две трети населения планеты. Такие данные привели в докладе Международного союза электросвязи (МСЭ).

«В 2019 году интернетом пользовались 54% населения мира, в 2022 году, как ожидается, этот показатель достигнет 66%, что означает 5,3 млрд человек», — сказано в докладе.

Отмечается, что число пользователей стало активно расти после начала пандемии коронавируса, когда подключение к широкополосной инфраструктуре стало жизненной необходимостью для работы, учебы, доступа к основным услугам. В 2020 году количество пользователей выросло на 10%, что стало самым большим приростом за десятилетие.

В апреле пресс-служба компании Global Statshot написала, что на конец апреля 2022 года во всем мире выявили более 5 млрд интернет-пользователей. За последний год, по данным компании, в мире появилось около 200 млн новых участников. Таким образом, на сегодня аудитория интернета составляет примерно 63% от всего населения Земли.

Накануне гендиректор компании MSK-IX Евгений Морозов сообщил, что американские компании Microsoft и Netflix отключили собственные CDN-серверы из московской точки обмена трафиком MSK-IX.