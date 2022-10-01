Президент Сербии попросил у ЕС помощи в преодолении энергетического кризиса

Президент Сербии Александар Вучич призвал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен включить балканские страны в совместный со странами Европейского союза список для получения помощи в свете энергетического кризиса. Об этом сербский лидер сказал в Софии в ходе церемонии открытия интерконнектора между Болгарией и Грецией, передает ТАСС.

Вучич выразил опасения, что предстоящая зима в Европе будет холодная. При этом он отметил, что фон дер Ляйен не разделяет его позицию.

Президент выразил благодарность ЕС за оказанную во время пандемии коронавируса поддержку.

«Но что касается денежных средств, мы сейчас не можем покрыть траты на газ. Включите и наши балканские страны в список вместе со странами ЕС [которым будет оказана финансовая поддержка]», — сказал сербский лидер, обращаясь к главе ЕК.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Вучич выключил холодильник и освещение в резиденции ради экономии.