В «Молдовагазе» заявили о снижении цены на газ до $1031 за тысячу кубометров в октябре

Стоимость российского природного газа для Молдавии в октябре опустится до $1031 за тысячу кубометров. Об этом в Telegram-канале написал председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан.

«По предварительным расчетам, закупочная цена энергоносителя составит $1 031 за тыс. куб. м», — отметил Чебан.

Он указал, что до снижения цена на газ была для Молдавии на уровне $1882 за тысячу кубометров.

30 сентября вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что российская государственная энергетическая компания «Газпром» подтвердила поставки газа Молдавии в октябре, сократив объем на 30%. Вице-премьер пообещал, что никого в стране не отключат от газа.

До этого Чебан сообщил, что компания полностью погасила задолженность перед «Газпромом» за поставки природного газа в сентябре. Размер авансовых выплат составил $23,898 млн.