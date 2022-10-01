Поставки газа в Европу по «Турецкому потоку» упали на 25% после отзыва лицензии

close
100%
Matthias Rietschel/AP

В конце сентября поставки газа в Евросоюз (ЕС) по «Турецкому потоку» упали на четверть по сравнению с показателями конца августа после отзыва лицензии Нидерландами. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

В публикации отметили, что 29 сентября в ЕС через пункт «Странджа 2/ Малкочлар», который находится на границе Турции и Болгарии, поступило порядка 32 млн кубометров газа. Это примерно на 25% меньше, чем в конце августа. При этом резкое падение экспорта началось еще с 17 сентября. Тогда суточные объемы поставок сократились до 35,2 млн кубометров. А уже 29 сентября у оператора South Stream Transport B.V. досрочно отобрали лицензию.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что сокращение объемов поставок связано с уменьшением заявок со стороны покупателей из ЕС. Кроме того, на рынке произошла форс-мажорная ситуация, поэтому предсказать дальнейшие события пока что сложно. Однако отзыв лицензии усложнит техническое и ремонтное обслуживание трубопровода.

Аналитики посчитали, что сейчас на европейском рынке больше заявок на покупку СПРГ на фоне высоких цен на природный газ. Однако приближающийся отопительный сезон и конкуренция с азиатским рынком могут привести к тому, что экспорт в Европу снова вырастет.

30 сентября пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков заявил, что отзыв экспортной лицензии по причине новых санкций Евросоюза, о котором сообщал оператор газопровода «Турецкий поток», никак не сказывается на его работе. По словам представителя Кремля, подача газа продолжается.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть