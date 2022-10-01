Поставки газа в Европу по «Турецкому потоку» упали на 25% после отзыва лицензии

В конце сентября поставки газа в Евросоюз (ЕС) по «Турецкому потоку» упали на четверть по сравнению с показателями конца августа после отзыва лицензии Нидерландами. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

В публикации отметили, что 29 сентября в ЕС через пункт «Странджа 2/ Малкочлар», который находится на границе Турции и Болгарии, поступило порядка 32 млн кубометров газа. Это примерно на 25% меньше, чем в конце августа. При этом резкое падение экспорта началось еще с 17 сентября. Тогда суточные объемы поставок сократились до 35,2 млн кубометров. А уже 29 сентября у оператора South Stream Transport B.V. досрочно отобрали лицензию.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что сокращение объемов поставок связано с уменьшением заявок со стороны покупателей из ЕС. Кроме того, на рынке произошла форс-мажорная ситуация, поэтому предсказать дальнейшие события пока что сложно. Однако отзыв лицензии усложнит техническое и ремонтное обслуживание трубопровода.

Аналитики посчитали, что сейчас на европейском рынке больше заявок на покупку СПРГ на фоне высоких цен на природный газ. Однако приближающийся отопительный сезон и конкуренция с азиатским рынком могут привести к тому, что экспорт в Европу снова вырастет.

30 сентября пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков заявил, что отзыв экспортной лицензии по причине новых санкций Евросоюза, о котором сообщал оператор газопровода «Турецкий поток», никак не сказывается на его работе. По словам представителя Кремля, подача газа продолжается.