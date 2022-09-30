«Газпром»: в трех нитках «Северных потоков» на момент аварии было 800 млн куб. м газа

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что в трех нитках газопроводов системы «Северный поток» находилось примерно 800 млн куб. м газа на момент аварии. Об этом сообщает ТАСС.

«По имеющимся оценкам, в трех нитках газопроводов на момент происшествия находилось около 800 млн кубометров газа. Для сравнения: это потребление Дании за три месяца», — сказал он, уточнив, что данные о резком падении давления и утечке газа говорят о физических повреждениях трубопроводов.

По словам представителя компании, в данный момент выясняются способы восстановления работы «Северных потоков», но сроки пока оценить нельзя.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге в Белом доме, что, по мнению американских властей, взрывы на «Северных потоках» произошли на глубине 70-80 метров, но Вашингтон пока не будет спешить с выводами об ответственности за инциденты.