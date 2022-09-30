Сбербанк начал принимать заявки на кредитные каникулы от всех военнослужащих

Крупнейший универсальный банк в России Сбербанк начал принимать предварительные заявки на кредитные каникулы от всех военнослужащих в стране и членов их семей, сказано в сообщении пресс-службы кредитной организации.

С 30 сентября такой возможностью могут воспользоваться мобилизованные в Вооруженные Силы (ВС) России; военнослужащие, которые проходят срочную службу или службу по контракту; сотрудники национальной гвардии, силовых ведомств, пограничники, задействованные в проведении спецоперации на Украине; добровольцы, которые подписали контракт на военную службу, а также члены семей всех перечисленных категорий.

«Мы приняли решение начать прием заявок по данной программе уже сейчас. Для Сбербанка крайне важно поддержать наших клиентов в текущей ситуации и дать им уверенность, что сложностей с их кредитами в период службы не будет», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Программа, действие которой продлится до 31 декабря 2023 года, дает возможность оформить отсрочку, в том числе по ипотеке и потребительским кредитам, на весь срок службы и дополнительно 30 дней после ее окончания.

Ранее 30 сентября глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что потери банков от списания долгов погибшим мобилизованным составят не более 1% — 2% чистой прибыли финансовых организаций.